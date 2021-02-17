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Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос

17 февраля 2021, 15:32

Согласно результатам опроса, 44% украинцев не верят в способность системы здравоохранения Украины справиться с вакцинацией населения.

коронавирус,вакцина
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев / Reuters

Украина стоит на пороге массовой вакцинации от коронавируса. При этом украинцы доверяют одним вакцинам больше, другим меньше. В частности, свежий опрос показал, что 23% жителей Украины доверяют качеству американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech.

В тройку вакцин-лидеров доверия также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford - показатель доверия 16%, и американская Moderna – ей доверяют 12% опрошенных, о чем свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group.

Больше всего не доверяют украинцы китайской вакцине Sinovac Biotech, с которой Минздрав заключил договор на поставку 1 млн 913 доз – уровень доверия равен всего 1%.

В то же время украинцы скептически настроены в отношении самой вакцинации. Согласно результатам опроса, 44% украинцев не верят в способность системы здравоохранения Украины справиться с вакцинацией населения. 35% опрошенных считают, что с вакцинацией украинская медицина справится лишь частично. И только 20% позитивно оценивают перспективы вакцинации в стране.

Что касается глобального успеха вакцинации, мнения украинцев разделились: 39% опрошенных считают, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, тогда как противоположной точки зрения придерживается 36% жителей Украины, не определились четверть, соответственно 25%.

Опросы украинцев – о чем сообщалось ранее:

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