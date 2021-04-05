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Кличко допустил комендантский час и предупредил о "коллапсе" из-за COVID-19

5 апреля 2021, 16:51
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Мэр Киева объяснил, что необходимо для объявления комендантского часа.

Кличко не исключил комендантский час из-за коронавируса
В Киеве критическая ситуация с коронавирусом / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, такой шаг может быть сделан в случае, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19.

По егословам, для объявления комендантского часа в Украине необходимо соответствующее решение руководства страны.

"Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый - вакцинация, до тех пор, пока у нас вакцины достаточного количества нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в киеве больницы почти полностью заполнены пациентами, у которых наблюдается сложное протекание болезни.

"И только с этим связано то, что мы ограничиваем передвижение людей в Киеве, это вынужденные вещи", — сказал он.

Кличко подчеркнул, что система здравоохранения работает на предельной нагрузке.

"Мы заботимся о том, чтобы наши врачи были способны предоставить помощь. Мы очень близко подходим к тому, что может произойти коллапс медицинской системы. Когда те, кто нас сейчас смотрят, позвонят и скажут, что им плохо, врачи скажут, что не могут помочь. Чтобы не довести до такого, мы ввели ограничения. Они непопулярны, я понимаю, что они неудобны для большинства, но при возможности оставайтесь, пожалуйста, дома", — добавил мэр Киева.

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Коронавирус в Украине:

  • Как стало известно утром 5 апреля, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 10 179 жителей страны. В том числе заболел 431 ребенок и 152 медработника.
  • Были госпитализированы 3 275 человек; летальных случаев - 254 ; выздоровели - 4946 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
Виталий Кличко комендантский час коронавирус в Киеве Карантин в Киеве локдаун
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