Кличко допустил продление локдауна в Киеве после 16 апреля

По словам мэра Киева, ситуация из-за коронавируса в столице очень сложная.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после 16 апреля карантин в столице могут продлить.
По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в Киеве очень сложная.
"Ситуация сложная. Каждый день госпитализируем по 500, 600, 700 человек. Больницы сейчас почти полные. Увеличивается количество людей, нуждающихся в кислородной поддержки. Более трех тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. От 40 до 50 человек в сутки к сожалению умирают от вируса. Что касается коллапса медицинской системы: мы стараемся делать все, чтобы этого не произошло", - говорит Кличко.
Кличко отмечает, что строгий локдаун в Киеве может завершится 16 апреля, но не исключил продление локдауна.
"Все будет зависеть от ситуации. Если ситуация улучшится, то локдаун завершится 16 апреля, если ситуация не улучшится и будем видеть, что количество больных растет, то не исключаем что локдаун будет продолжен", - отметил Кличко, передает телеканал Интер.
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Кличко также напомнил, что в Киеве с 5 апреля запрещают работу школ и садиков, а также в транспорт будут пускать исключительно по спец пропускам.
Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.