Кличко допустил продление локдауна в Киеве после 16 апреля

Локдаун в Киеве могут продлить / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после 16 апреля карантин в столице могут продлить.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в Киеве очень сложная.

"Ситуация сложная. Каждый день госпитализируем по 500, 600, 700 человек. Больницы сейчас почти полные. Увеличивается количество людей, нуждающихся в кислородной поддержки. Более трех тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии. От 40 до 50 человек в сутки к сожалению умирают от вируса. Что касается коллапса медицинской системы: мы стараемся делать все, чтобы этого не произошло", - говорит Кличко.

Кличко отмечает, что строгий локдаун в Киеве может завершится 16 апреля, но не исключил продление локдауна.

"Все будет зависеть от ситуации. Если ситуация улучшится, то локдаун завершится 16 апреля, если ситуация не улучшится и будем видеть, что количество больных растет, то не исключаем что локдаун будет продолжен", - отметил Кличко, передает телеканал Интер.

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Кличко также напомнил, что в Киеве с 5 апреля запрещают работу школ и садиков, а также в транспорт будут пускать исключительно по спец пропускам.

Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: