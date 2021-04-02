Кличко объяснил, кого пустят в метро и наземный транспорт в Киеве с 5 апреля

Метро в Киеве переходит на спецрежим работы / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в ходе дополнительных карантинных ограничений с 5 апреля весь общественный транспорт в столице - и наземный, и метро – будут работать по специальным пропускам пассажиров.

Во время онлайн-брифинга он подчеркнул, что транспорт будет функционировать исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры, тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - сказал Кличко

Всего таких пропусков будет, как и во время карантина в прошлом году, около 400 тысяч.

В Киеве вводят спецпропуска для общественного транспорта / kyivcity.gov.ua

"Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому что наша главная задача - обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы", - добавил мэр.

Он сообщил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением - 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - добавил Кличко.

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