Кличко объявил о продлении локдауна в Киеве до 30 апреля

Решение о продлении усиленного карантина в Киеве было вынужденным, сказал Виталий Кличко.
Городская комиссия ТБ и ЧС приняла решение о продлении жесткого карантина в Киеве на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается, поэтому строгие карантинные мероприятия продолжены. Школы и детские сады остаются закрытыми. Городской транспорт, включая метро, по-прежнему будет работать по спецпропускам. Заведения общественного питания работают только на вынос. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.
В ходе своего брифинга в среду, 14 апреля, киевский мэр рассказал о том, что существенных изменений в лучшую сторону в ситуации с заболеваемостью коронавирусом не фиксируется. У властей нет другого выхода, кроме как продлить противоэпидемиологические мероприятия сроком на 2 недели.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - сказал Кличко.Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло
Мэр Киева акцентировал внимание на том, что в городе действуют усиленные карантинные ограничения, распространяющиеся на работу учебных заведений, пассажирских перевозок и заведений общественного питания.
Что запрещено во время локдауна в Киеве
- Все школы и детские сады по-прежнему будут закрыты
- Городской транспорт, включая метро, работает только в режиме спецпропусков и перевозит исключительно работников критической инфраструктуры
- Заведения общепита работают только на вынос или доставку
- Продуктовые ярмарки работать не будут
Кличко призвал представителей правоохранительных органов контролировать соблюдение карантинных мер и обратился к руководителям частных предприятия с просьбой перевести своих сотрудников на удаленную работу, либо, по возможности, оформить им отпуск.
Ситуация с COVID-19 в Киеве
- По данным на среду, 14 апреля, за последние 24 часа в Киеве выявлено 1457 случаев заболевания COVID-19. Всего в столице установлено 180 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был ужесточен с 5 апреля. Было принято решение о закрытии школ и детских садов. Общественный транспорт на время локдауна в столице должен работать исключительно в режиме спецпропусков.
- Ранее доктор-иммунолог Алла Волоха прогнозировала, что жесткий карантин в Киеве продлится еще несколько недель. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается сложной.