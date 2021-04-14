Кличко объявил о продлении локдауна в Киеве до 30 апреля

Кличко призвал полицию следить за соблюдением локдауна в Киеве / УНИАН

Городская комиссия ТБ и ЧС приняла решение о продлении жесткого карантина в Киеве на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается, поэтому строгие карантинные мероприятия продолжены. Школы и детские сады остаются закрытыми. Городской транспорт, включая метро, по-прежнему будет работать по спецпропускам. Заведения общественного питания работают только на вынос. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

В ходе своего брифинга в среду, 14 апреля, киевский мэр рассказал о том, что существенных изменений в лучшую сторону в ситуации с заболеваемостью коронавирусом не фиксируется. У властей нет другого выхода, кроме как продлить противоэпидемиологические мероприятия сроком на 2 недели.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - сказал Кличко.Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло

Мэр Киева акцентировал внимание на том, что в городе действуют усиленные карантинные ограничения, распространяющиеся на работу учебных заведений, пассажирских перевозок и заведений общественного питания.

Что запрещено во время локдауна в Киеве

Все школы и детские сады по-прежнему будут закрыты

Городской транспорт, включая метро, работает только в режиме спецпропусков и перевозит исключительно работников критической инфраструктуры

Заведения общепита работают только на вынос или доставку

Продуктовые ярмарки работать не будут

Кличко призвал представителей правоохранительных органов контролировать соблюдение карантинных мер и обратился к руководителям частных предприятия с просьбой перевести своих сотрудников на удаленную работу, либо, по возможности, оформить им отпуск.

Ситуация с COVID-19 в Киеве