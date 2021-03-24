Кличко пригрозил киевлянам остановкой транспорта

Если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать еще более жестким, заявил мэр столицы.
В среду, 24 марта, мэр Киеве Виталий Кличко заявил, что если не будут выполняться ограничения на общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать еще более жестким. Не исключено, что транспорт вообще будет остановлен.
"Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - заявил Кличко в ходе брифинга.
Отметим, об угрозе более жесткого локдауна он заявил в контексте того, что на сегодня общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.
Он также напомнил, что в прошлом году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение специальных пропусков на наземном транспорте.
Карантин в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля. На период действия противоэпидемиологических мероприятий в столице запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания и учреждений культуры.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- Общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.