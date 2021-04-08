Кличко рассказал, продлят ли локдаун в Киеве до 10 мая

Карантин в Киеве могут продлить / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко развеял все слухи о локдауне в Киеве и его продлении до 10 мая. По его словам, местная власть будет исходить из динамики заболеваемости COVID.

"Я очень удивлен такой информацией, потому что решение о продолжении карантинных ограничений принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Информация распространяется их неизвестных источников. Одно могу сказать — мы можем продлить этот карантин, но будем исходить только их цифр заболеваемости", — сказал Кличко.

В то же время Кличко подчеркнул, что локдаун могут продлить.

"Если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю… Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил Кличко, передает Украина 24.

Отметим, по состоянию на 8 апреля в Киеве новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 1886 (всего 172 403):

1094 — женщины в возрасте от 18 до 96 лет,

744 — мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,

25 девочек от 1 до 17 лет,

23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Госпитализировано 189 больных с коронавирусом и еще 358 человек — с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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