Кличко рассказал, продлят ли локдаун в Киеве до 10 мая

Виталий Кличко объяснил, могут ли быть продлены жесткие ограничения на майские праздники.
Мэр Киева Виталий Кличко развеял все слухи о локдауне в Киеве и его продлении до 10 мая. По его словам, местная власть будет исходить из динамики заболеваемости COVID.
"Я очень удивлен такой информацией, потому что решение о продолжении карантинных ограничений принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Информация распространяется их неизвестных источников. Одно могу сказать — мы можем продлить этот карантин, но будем исходить только их цифр заболеваемости", — сказал Кличко.
В то же время Кличко подчеркнул, что локдаун могут продлить.
"Если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю… Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил Кличко, передает Украина 24.
Отметим, по состоянию на 8 апреля в Киеве новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 1886 (всего 172 403):
- 1094 — женщины в возрасте от 18 до 96 лет,
- 744 — мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,
- 25 девочек от 1 до 17 лет,
- 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
Госпитализировано 189 больных с коронавирусом и еще 358 человек — с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
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Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.