Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты

Кличко решил возобновить обучение в школах / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко планирует возобновить обучение для учеников младших классов на время локдауна. По его словам, дистанционное обучение для детей такого возраста - неэффективно, и мало отличается от пребывания в детских садах.

"Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - заявил Кличко в ходе брифинга в среду, 13 января.

Он подчеркнул, что пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное.

Кличко отметил, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Мэр также уточнил, что детские сады работают во время локдауна в обычном режиме. Сейчас в столице на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах, а наполненность детей в садиках - почти 50 процентов.

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