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Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты

13 января 2021, 13:13
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Дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное, убежден мэр Киева.

Кличко
Кличко решил возобновить обучение в школах / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко планирует возобновить обучение для учеников младших классов на время локдауна. По его словам, дистанционное обучение для детей такого возраста - неэффективно, и мало отличается от пребывания в детских садах.

"Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - заявил Кличко в ходе брифинга в среду, 13 января.

Он подчеркнул, что пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное.

Кличко отметил, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Мэр также уточнил, что детские сады работают во время локдауна в обычном режиме. Сейчас в столице на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах, а наполненность детей в садиках - почти 50 процентов.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • 27 декабря министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает: тесты; задания для самостоятельной работы учащихся; методические рекомендации для учителей; личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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