Кличко заговорил о тотальном локдауне и ограничении межобластного сообщения

Мэр Киева уверен в необходимости жестких карантинных ограничений по всей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине.
Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, в Украине из-за набирающей обороты эпидемии COVID-19 необходимо объявить национальный локдаун.
Кроме того, Киевский городской голова уверен в необходимости существенного ограничения межобластного транспортного сообщения на период жестких карантинных ограничений.
"Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна", - отметил он.
Мэрк Киева также настаивает на ограничении передвижения между регионами Украины.
"С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - добавил Кличко.
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Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за сутки выявили 1 тыс. 864 новых случая COVID-19, 48 больных умерли.
- Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 174 тысяч 267.
- Среди выявленных прошедшие сутки больных: 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного года до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.
- За прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19, а также 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмонией.
- Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Деснянском (423), Дарницком - (363), Днепровском (269) районах.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.