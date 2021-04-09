Кличко заговорил о тотальном локдауне и ограничении межобластного сообщения

Виталий Кличко / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, в Украине из-за набирающей обороты эпидемии COVID-19 необходимо объявить национальный локдаун.

Кроме того, Киевский городской голова уверен в необходимости существенного ограничения межобластного транспортного сообщения на период жестких карантинных ограничений.

"Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна", - отметил он.

Мэрк Киева также настаивает на ограничении передвижения между регионами Украины.

"С контролем за соблюдением строгих правил, а то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - добавил Кличко.

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Коронавирус в Киеве:

В Киеве за сутки выявили 1 тыс. 864 новых случая COVID-19, 48 больных умерли.

Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 174 тысяч 267.

Среди выявленных прошедшие сутки больных: 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного года до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.

За прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19, а также 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмонией.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Деснянском (423), Дарницком - (363), Днепровском (269) районах.

Коронавирус в Украине: