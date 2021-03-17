Кличко заявил, что Киев окажется в красной зоне максимум через неделю / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается с каждым днем. Столица Украины с 6 марта находится в "оранжевой зоне" карантина. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, максимум через неделю столица может оказаться в красной зоне карантина.

"Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю", - заявил Кличко в эфире Украина 24. По его словам, динамика распространения коронавируса стала угрожающей.

Мэр подчеркнул, что сейчас столичная власть рассматривает различные варианты усиления карантина.

"Но карантинные ограничения может вводить исключительно центральное правительство", - сказал Кличко.

В то же время глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан заявил о необходимости усилить некоторые ограничения из-за роста новых случаев COVID-19. В частности, речь идет о массовых и спортивных мероприятиях.

"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это прежде всего касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей на местах", - сказал Рубан в эфире телеканала Украина 24.

Отметим, по состоянию на утро 17 марта в Киеве выявили 148 831 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 1121 случай заражения.

Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 25 киевлян, всего от последствий болезни умерли 2961 человек.

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