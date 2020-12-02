Когда человек с COVID-19 самый заразный: врач назвал сроки

В определенные периоды в организме инфицированных коронавирусом воспроизводится больше всего вируса, отметил кандидат наук.
Педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков сообщил, что в организме человека, который подхватил коронавирус COVID-19, больше всего вируса воспроизводится за день-два до появления симптомов и приблизительно через неделю после того, как они появятся.
В период, когда в организме активно воспроизводится вирус, у зараженного есть наибольше шансов "поделиться" им, приводит сведения врача LB.ua.
Медик добавил, что во время активного воспроизведения вируса в организме было бы кстати использовать эффективные антивирусные препараты, но сейчас в Украине их нет.
По словам врача, препараты, которые используют в украинском государстве, не имеют доказательной базы и неэффективны.
"...Больше всего вируса воспроизводится за день-два до появления симптомов и около недели после – и тогда же человек имеет больше всего шансов передать его другим. Если бы мы имели эффективные антивирусные препараты, их было бы уместно использовать в этот промежуток времени, но пока их нет...", – сказал кандидат наук.
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