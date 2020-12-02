Когда человек с COVID-19 самый заразный: врач назвал сроки

Есть два периода, когда больные коронавирусом самые заразные, поделился медик / Reuters

Педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков сообщил, что в организме человека, который подхватил коронавирус COVID-19, больше всего вируса воспроизводится за день-два до появления симптомов и приблизительно через неделю после того, как они появятся.

В период, когда в организме активно воспроизводится вирус, у зараженного есть наибольше шансов "поделиться" им, приводит сведения врача LB.ua.

Медик добавил, что во время активного воспроизведения вируса в организме было бы кстати использовать эффективные антивирусные препараты, но сейчас в Украине их нет.

По словам врача, препараты, которые используют в украинском государстве, не имеют доказательной базы и неэффективны.

"...Больше всего вируса воспроизводится за день-два до появления симптомов и около недели после – и тогда же человек имеет больше всего шансов передать его другим. Если бы мы имели эффективные антивирусные препараты, их было бы уместно использовать в этот промежуток времени, но пока их нет...", – сказал кандидат наук.