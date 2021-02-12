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Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия

12 февраля 2021, 06:03
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Третьей волны заражения коронавирусом не удастся избежать даже несмотря на вакцинацию.

коронавирус
Во время третьей волны переболеет 25% населения Украины / Фото Reuters

Летом 2021 года волна заражений коронавирусом в Украине спадет – за день будет фиксироваться не больше нескольких сот случаев. Также будет меньшее количество госпитализаций.

Такой прогноз озвучил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

"Я не могу угадать на сколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна", - сказал он.

По словам врача, избежать третьей волны не получится даже несмотря на вакцинацию. Он прогнозирует, что она будет значительно меньше и переболеет 25% населения.

"Эта волна уже не будет такой, какая есть сейчас. И то, что я прогнозировал, если волна начнется в конце лета, то где-то весной она закончится. Середина, конец весны 2022 года - практически почти полное исчезновение вируса", - добавил Жиравецкий.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 11 февраля за сутки коронавирусом заразились 5039 украинцев. Госпитализированы 1784 человека, летальных случаев - 124; выздоровели - 6568 человек.
  • Как сообщили в Минздраве, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).
  • Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украине нужно для того, чтобы победить коронавирус COVID-19. По его словам, для преодоления заболевания нужно, чтобы вакцинация в Украине охватила минимум 60% населения.

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