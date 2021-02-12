Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия

Во время третьей волны переболеет 25% населения Украины / Фото Reuters

Летом 2021 года волна заражений коронавирусом в Украине спадет – за день будет фиксироваться не больше нескольких сот случаев. Также будет меньшее количество госпитализаций.

Такой прогноз озвучил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

"Я не могу угадать на сколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна", - сказал он.

По словам врача, избежать третьей волны не получится даже несмотря на вакцинацию. Он прогнозирует, что она будет значительно меньше и переболеет 25% населения.

"Эта волна уже не будет такой, какая есть сейчас. И то, что я прогнозировал, если волна начнется в конце лета, то где-то весной она закончится. Середина, конец весны 2022 года - практически почти полное исчезновение вируса", - добавил Жиравецкий.

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