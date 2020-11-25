​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине: названы сроки

Степанов дал прогноз о спаде коронавируса в Украине.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда вторая волна коронавируса пойдет на спад. По его словам, COVID-19 в Украине немного утихнет после окончания этой зимы уже в марте, однако до этого эпидемиологическая ситуация будет напряженной.
"Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта 2021 года. Это не значит, что до марта ежедневно будет расти (число заболевших COVID-19), но расти будет еще 100% долго", - озвучил такой прогноз Степанов в передаче Зе Интервьюер.
Глава МОЗ отметил, что коронавирус - это все же респираторная болезнь, и в марте начинается спад всех респираторных болезней, которые имеют сезонность.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом
"Коронавирус доказал, что у него сезонность не такая, как у обычного гриппа, но все же летом у нас были небольшие цифры", - отметил глава Минздрава.
Также он пояснил, что соответствующий прогноз относительно ожидаемого спада COVID-19 в марте следующего года дают украинские и зарубежные специалисты эпидемиологи.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Волянский считает, что в Украине продолжается первая волна коронавируса COVID-19. По его словам первая волна коронавируса закончится только весной 2021 года – в апреле-мае.
- В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в нашей стране еще не наступила вторая волна заболеваемости. Министр добавил, что вторую волну COVID-19 Украина не сможет легко пройти.
- Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса COVID-19. Медик отмечает, что в обществе лучше одновременно использовать две маски.