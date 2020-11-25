​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине: названы сроки

​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда вторая волна коронавируса пойдет на спад. По его словам, COVID-19 в Украине немного утихнет после окончания этой зимы уже в марте, однако до этого эпидемиологическая ситуация будет напряженной.

"Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта 2021 года. Это не значит, что до марта ежедневно будет расти (число заболевших COVID-19), но расти будет еще 100% долго", - озвучил такой прогноз Степанов в передаче Зе Интервьюер.​

Глава МОЗ отметил, что коронавирус - это все же респираторная болезнь, и в марте начинается спад всех респираторных болезней, которые имеют сезонность.

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"Коронавирус доказал, что у него сезонность не такая, как у обычного гриппа, но все же летом у нас были небольшие цифры", - отметил глава Минздрава.

Также он пояснил, что соответствующий прогноз относительно ожидаемого спада COVID-19 в марте следующего года дают украинские и зарубежные специалисты эпидемиологи.

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