УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз

19 января 2021, 20:30
Прослушать новость
Остановить

Ученые дали прогноз, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине.

Как карантин повлиял на коронавирус в Украине / Reuters

С 25 января в Украине можно ожидать возвращения к тенденции медленного затухания эпидемии COVID-19. Этому будет способствовать в том числе и действие новых карантинных ограничений, которые были введены с 8 по 24 января.

"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальный" режим, и возвращение к тенденции медленного затухания", - говорится в аналитической записке по развитию эпидемии COVID-19, на сайте Национальной академии наук Украины.

По мнению ученых, этому будет способствовать начало действия жесткого карантина, который был введен после 8 января.

Читайте такжеСмерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса

Ученые также отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Это является результатом доработки материалов в период праздников.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

пандемия коронавируса коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавирусаСмерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса "Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявлениеКарантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации PfizerУ 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планыКогда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы
Следующий материал

Последние новости

21:34
От коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик
21:23
К Земле летит опасный 55-метровый астероид: названа опасность для планеты Видео
21:17
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
21:09
Сотрудница УЗ ошибочным постом в Сети спровоцировала флешмоб
21:05
У США есть новые санкции против России - Госдеп
Реклама
20:57
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
20:36
"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день
20:32
В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса Видео
20:30
Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз Видео
19:54
"Слуга народа" пояснил, как изменятся платежки за газ Видео
19:42
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы Видео
19:42
В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому Видео
19:32
Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости Видео
19:26
Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена Видео
19:20
Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы Фото
19:05
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
19:04
Языковой скандал: на Закарпатье отменили все региональные языки Видео
18:59
Киркорову запретили въезд в страну ЕС из-за Крыма
18:41
Канал 1+1 купил права на показ нового сезона сериала Ветер любви
18:28
В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы Видео
Реклама
18:14
Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Видео
18:06
После 6 сезона Острых козырьков выйдет полнометражный фильм
18:05
Кинозрада: Госкино разрешило показать в Украине российский фильм Видео
17:54
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки Видео
17:53
Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу: названо главное условие России Видео
17:47
MamaRika с мужем уезжает из Киева
17:42
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале Видео
17:35
Американские санкции против России расширены: названы "жертвы" Видео
17:16
Подпольная вакцинация в Киеве: появились подробности Видео
17:15
Смерть после вакцины Pfizer: в США 55 человек скончались после прививки Видео
17:14
У Навального выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина: в Кремле ответили Видео
16:57
Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2 Видео
16:36
Им не страшны крещенские морозы: как простые украинцы и политики купались в ледяной воде Фото Видео
16:07
У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу Видео
16:00
"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального Видео
15:57
Никитюк рассказала, как Зеленский сделал ее звездой
15:49
Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться
15:31
"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки
15:21
В Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине Видео
15:09
"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде
Реклама
15:07
"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ
15:03
Министр предупредил, какие убытки грозят Украине из-за Северного потока-2 Видео
14:44
В Минске объявили о записи, опровергающей пленки об убийстве Шеремета Видео
14:41
Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление Видео
14:34
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Видео
14:23
Тошнота: домашние способы избавиться от неприятного состояния Видео
14:03
Американский пульмонолог рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса Видео
13:55
"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение
13:51
ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому Видео
13:45
"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять