Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз

Как карантин повлиял на коронавирус в Украине / Reuters

С 25 января в Украине можно ожидать возвращения к тенденции медленного затухания эпидемии COVID-19. Этому будет способствовать в том числе и действие новых карантинных ограничений, которые были введены с 8 по 24 января.

"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальный" режим, и возвращение к тенденции медленного затухания", - говорится в аналитической записке по развитию эпидемии COVID-19, на сайте Национальной академии наук Украины.

По мнению ученых, этому будет способствовать начало действия жесткого карантина, который был введен после 8 января.

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Ученые также отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Это является результатом доработки материалов в период праздников.

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