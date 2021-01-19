Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз

Ученые дали прогноз, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине.
С 25 января в Украине можно ожидать возвращения к тенденции медленного затухания эпидемии COVID-19. Этому будет способствовать в том числе и действие новых карантинных ограничений, которые были введены с 8 по 24 января.
"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальный" режим, и возвращение к тенденции медленного затухания", - говорится в аналитической записке по развитию эпидемии COVID-19, на сайте Национальной академии наук Украины.
По мнению ученых, этому будет способствовать начало действия жесткого карантина, который был введен после 8 января.
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Ученые также отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.
Это является результатом доработки материалов в период праздников.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на утро понедельника, 19 января, за сутки коронавирус в Украине выявили у 3 939 человек.
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.