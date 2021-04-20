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Когда мир обуздает коронавирус: в ВОЗ озвучили сроки

20 апреля 2021, 07:45
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Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существуют инструменты, чтобы взять пандемию под контроль. Но применять их нужно последовательно и сбалансировано.

коронавирус
Коронавирус в мире заразил почти 142 млн человек / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль.

По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", - сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

Также в ВОЗ отмечают рост числа зараженных коронавирусом во всех возрастных группах, в которых раньше не наблюдались большие показатели. В некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной тому называют социальные контакты.

Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19. Как заявили в комитете ВОЗ, пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире".

Коронавирус в мире - статистика заболеваний 20 апреля 2021 года

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 141 828 958 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 027 604 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 31 737 347. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило почти 568 тысяч человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Индия - там вирус подхватили 15 061 919 человек. Жертв болезни - почти 179 тысяч.

Бразилия - на третьем место по числу инфицированных. В стране зарегистрировали 13 973 695 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет более 374 тысячи.

Коронавирус в мире - статистика 20 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро понедельника 19 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 506 жителей страны. В том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.
  • За минувшие 24 часа госпитализированы 2 387 человек; летальных случаев - 214 (всего с начала эпидемии 40 тыс. украинцев), выздоровели 5 598 человек.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.

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