Когда мир обуздает коронавирус: в ВОЗ озвучили сроки

Коронавирус в мире заразил почти 142 млн человек / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль.

По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", - сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

Также в ВОЗ отмечают рост числа зараженных коронавирусом во всех возрастных группах, в которых раньше не наблюдались большие показатели. В некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной тому называют социальные контакты.

Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19. Как заявили в комитете ВОЗ, пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире".

Коронавирус в мире - статистика заболеваний 20 апреля 2021 года

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 141 828 958 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 027 604 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 31 737 347. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило почти 568 тысяч человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Индия - там вирус подхватили 15 061 919 человек. Жертв болезни - почти 179 тысяч.

Бразилия - на третьем место по числу инфицированных. В стране зарегистрировали 13 973 695 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет более 374 тысячи.

Коронавирус в мире - статистика 20 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

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