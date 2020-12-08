Когда начнется третья волна COVID-19 в Украине: врач дал прогноз

Ждать окончания эпидемии коронавируса придется еще долго.
Эпидемия коронавируса в Украине пройдет тремя волнами и ориентировочно закончится в 2022-м году.
Такой прогноз на основе модели испанского гриппа 1918-го года дал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.
"Первая волна была маленькой, во время которой переболели 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января – начале февраля. В течение следующих 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", – прогнозирует врач.
Жиравецкий отметил, что на данный момент в Украине идет тенденция к нарастанию госпитализации, а к середине лета 2021 года будет спад. По его словам, третья волна начнется в августе 2021 года.
"Затем может быть так же, как и этим летом – ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, во время которой могут переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", – резюмировал врач.
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