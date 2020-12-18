Когда отменят карантин: Шмыгаль дал неутешительный прогноз

Согласно прогнозам, с коронавирусом нам придется жить следующие два года.
Карантин в Украине продлится до конца февраля. При этом продление ограничений будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-мероприятия Украина и мир в 2021 году, сообщает НВ.
"Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в различных странах", — сказал глава Кабмина.
Когда закончится карантин — пока ни одна страна не способна спрогнозировать, отметил Шмыгаль.
"Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не завершится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом", — отметил премьер.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- За минувшие сутки коронавирус в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений - поставлены более 720 тысяч новых диагнозов COVID-19, больше 12 тысяч из них - в Украине.
- По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 944 381 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 630 украинцев.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.