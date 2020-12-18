Когда отменят карантин: Шмыгаль дал неутешительный прогноз

Когда закончится карантин — пока ни одна страна не способна спрогнозировать / УНИАН

Карантин в Украине продлится до конца февраля. При этом продление ограничений будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-мероприятия Украина и мир в 2021 году, сообщает НВ.

"Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в различных странах", — сказал глава Кабмина.

Когда закончится карантин — пока ни одна страна не способна спрогнозировать, отметил Шмыгаль.

"Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не завершится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом", — отметил премьер.

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