Когда пандемия будет под контролем: разработчик вакцины дал прогноз

Препарат от Pfizer и BioNTech "имеет отличный профиль безопасности", отметил Шахин / Reuters

Пандемию коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль до конца лета 2021 года. Это может произойти при условии успешной массовой вакцинации.

Такой прогноз озвучил Угур Шахин, глава немецкой компании BioNTech, которая вместе с американским фармгигантом Pfizer разработала вакцину от коронавируса, передает Fox News.

По его словам, в США существенное уменьшение показателей заболеваемости можно будет наблюдать уже к апрелю. Для этого прививки должны получить 30% американцев.

Шахин заверил, что препарат от Pfizer и BioNTech "имеет отличный профиль безопасности". Он выразил надежду, что вакцину удастся внедрить очень быстро, при этом значительно уменьшится количество госпитализаций.

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