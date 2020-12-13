Когда пандемия будет под контролем: разработчик вакцины дал прогноз

Угур Шахин назвал условие, при котором коронавирус удастся обуздать.
Пандемию коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль до конца лета 2021 года. Это может произойти при условии успешной массовой вакцинации.
Такой прогноз озвучил Угур Шахин, глава немецкой компании BioNTech, которая вместе с американским фармгигантом Pfizer разработала вакцину от коронавируса, передает Fox News.
По его словам, в США существенное уменьшение показателей заболеваемости можно будет наблюдать уже к апрелю. Для этого прививки должны получить 30% американцев.
Шахин заверил, что препарат от Pfizer и BioNTech "имеет отличный профиль безопасности". Он выразил надежду, что вакцину удастся внедрить очень быстро, при этом значительно уменьшится количество госпитализаций.
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Вакцинация от коронавируса – последние новости:
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное использование разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.
- Pfizer и BioNTech пообещали до конца следующего года доставить по всему миру как минимум 1,3 млрд доз своей вакцины.
- Ранее вакцину Pfizer/BioNTech одобрили минимум в пяти странах мира - в Великобритании, Бахрейне, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.
- Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
- Двое медработников из Британии пожаловались на аллергические реакции после прививки вакциной.
- В США также стартует массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начнут получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.