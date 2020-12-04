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Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: инфекционист назвал сроки

4 декабря 2020, 14:51

Эффективности вакцины более 50% должно хватить для борьбы с пандемией, считает Александр Герасун.

коронавирус,больной
Врач рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад / Reuters

Пандемия коронавируса пойдет на спад не раньше весны 2021 года, заявил врач-инфекционист Александр Герасун.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, многое будет зависеть от введения вакцины от COVID-19.

"Прогнозировать спад пандемии довольно трудно, но большинство ученых считает, что это произойдет не раньше, чем весной 2021 года. И думаем, что на это повлияет внедрение вакцинации", — отметил медик.

В то же время он напомнил, что сейчас на доклинических и ранних клинических исследованиях находится около 150 вакцинальных препаратов. Из них девять прошли на третью стадию исследования.

По словам врача, все они являются достаточно эффективными: европейские, китайские, американские препараты в своем большинстве показывают эффективность более 90%.

"Но даже эффективности более 50% должно хватить для борьбы с пандемией при охвате прививками достаточного количества населения", — добавил врач.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксирован 15 тыс. 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 235 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 776 человек; летальных случаев - 235; выздоровели 13 тысяч 383 человека; проведено тестирований за сутки - 74 тыс. 880 (в том числе методом ПЦР - 48 тыс. 028, методом ИФА - 26 тыс. 852).
  • За все время пандемии в Украине заболели 787 тыс. 891 человек; выздоровели 397 тыс. 809 человек; летальных исходов - 13 тыс. 195; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 702 тыс. 234.
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