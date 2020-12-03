Когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: врач дала ответ

Голубовская объяснила, почему зимой болеть коронавирусом опаснее / УНИАН

Известный украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда ситуация с коронавирусом в Украине начнет смягчаться. По словам медика, COVID-19 осенью и зимой имеет более тяжелое течение.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - рассказывает заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца.

Врач отметила, что еще летом были надежды, что коронавирус сойдет на нет, но этого не случилось. И ситуация сейчас отличается не только количеством новых инфицированных.

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"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - добавила инфекционист, передает УНН.

Голубовская отметила, что Украина сегодня находится в "очаге" распространения коранавирусной инфекции, и выступила за уменьшение количества больных людей всеми возможными методами.

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