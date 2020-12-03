Когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад: врач дала ответ

Медик рассказала, почему осенне-зимний сезон принес резкий рост количества заболевших коронавирусом.
Известный украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда ситуация с коронавирусом в Украине начнет смягчаться. По словам медика, COVID-19 осенью и зимой имеет более тяжелое течение.
"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", - рассказывает заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца.
Врач отметила, что еще летом были надежды, что коронавирус сойдет на нет, но этого не случилось. И ситуация сейчас отличается не только количеством новых инфицированных.
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"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное - по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", - добавила инфекционист, передает УНН.
Голубовская отметила, что Украина сегодня находится в "очаге" распространения коранавирусной инфекции, и выступила за уменьшение количества больных людей всеми возможными методами.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- При этом, генетик Александр Коляда подтвердил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 и имеют антитела, не нужно будет вакцинироваться от заболевания.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина.