Когда понадобится прививка от коронавируса: генетик раскрыл важный факт

Генетик раскрыл важный факт относительно вакцинации от COVID-19 / Reuters

Генетик Александр Коляда сообщил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19, скорее всего, вакцинироваться нужно через восемь месяцев после заболевания.

Некоторым переболевшим прививка от коронавируса может понадобиться через несколько лет, рассказал эксперт в интервью Буквам.

Собеседник подчеркнул, что тем, кто переболел COVID-19 недавно, не нужно вакцинироваться в ближайшее время.

"…Когда снова появится потребность в вакцинации, мы не знаем. Скорее всего, этот момент наступает не ранее, чем через восемь месяцев после болезни, а у некоторых, возможно, и через несколько лет", – поделился генетик.

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