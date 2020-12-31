Когда понадобится прививка от коронавируса: генетик раскрыл важный факт

Некоторым людям вакцинация от коронавируса, возможно, будет нужна через несколько лет, поделился эксперт.
Генетик Александр Коляда сообщил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19, скорее всего, вакцинироваться нужно через восемь месяцев после заболевания.
Некоторым переболевшим прививка от коронавируса может понадобиться через несколько лет, рассказал эксперт в интервью Буквам.
Собеседник подчеркнул, что тем, кто переболел COVID-19 недавно, не нужно вакцинироваться в ближайшее время.
"…Когда снова появится потребность в вакцинации, мы не знаем. Скорее всего, этот момент наступает не ранее, чем через восемь месяцев после болезни, а у некоторых, возможно, и через несколько лет", – поделился генетик.
Вакцинация от коронавируса в мире и в Украине – важные факты
- Вакцину от COVID-19 создали несколько компаний. В ЕС 27 декабря стартовала массовая вакцинация препаратом, который разработали американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech.
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина получит первые 150-200 тысяч доз вакцины от коронавируса в феврале следующего года.
Автор: Екатерина Присяжнюк