Когда пора в больницу: врач назвала самый тревожный симптом коронавируса

Врач назвала самый тревожный симптом коронавируса / Reuters

Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук рассказала, какой симптом коронавируса говорит о том, что больного нужно госпитализировать.

По ее словам, каждый должен дома иметь пульсоксиметр, ведь поводом к госпитализации является сатурация 92 и ниже, передает Апостроф.

Гук уточнила, что ощущение удушья у пациента может быть и психосоматического плана, в результате поражения нервных окончаний во время заражения COVID-19. Поэтому отличить настоящее удушье и нехватку кислорода помогает пульсоксиметр.

"Если вы заболели, первые пять дней вы можете почти не беспокоиться о своем состоянии, не бывает осложнений. Я не видела, чтобы ранее пяти суток от начала заболевания были какие-то роковые и даже не фатальные осложнения. Первые пять дней - это вирусная инфекция, вы должны лежать дома и много пить", - отметила врач.

Но если температура упала, а потом примерно с седьмого дня вы наблюдаете вторую волну температуры на уровне 39-39,5, которая плохо сбивается даже при приеме жаропонижающих препаратов - это плохой признак.

"Здесь пора сдавать анализы, но не бежать на КТ. КТ вообще ненужная вещь, если у вас есть диагноз коронавирусная инфекция", - резюмировала врач.

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Напомним:

Врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.

Ученые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19.

Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Андрей Витушко рассказал, чем может быть опасна "тихая гипоксия".

Справка. Сатурация - это уровень насыщения крови кислородом.

Гипоксия – это пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, пишет Википедия. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).