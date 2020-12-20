Когда пора в больницу: врач назвала самый тревожный симптом коронавируса

Каждый должен дома иметь пульсоксиметр, посоветовала Светлана Гук.
Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук рассказала, какой симптом коронавируса говорит о том, что больного нужно госпитализировать.
По ее словам, каждый должен дома иметь пульсоксиметр, ведь поводом к госпитализации является сатурация 92 и ниже, передает Апостроф.
Гук уточнила, что ощущение удушья у пациента может быть и психосоматического плана, в результате поражения нервных окончаний во время заражения COVID-19. Поэтому отличить настоящее удушье и нехватку кислорода помогает пульсоксиметр.
"Если вы заболели, первые пять дней вы можете почти не беспокоиться о своем состоянии, не бывает осложнений. Я не видела, чтобы ранее пяти суток от начала заболевания были какие-то роковые и даже не фатальные осложнения. Первые пять дней - это вирусная инфекция, вы должны лежать дома и много пить", - отметила врач.
Но если температура упала, а потом примерно с седьмого дня вы наблюдаете вторую волну температуры на уровне 39-39,5, которая плохо сбивается даже при приеме жаропонижающих препаратов - это плохой признак.
"Здесь пора сдавать анализы, но не бежать на КТ. КТ вообще ненужная вещь, если у вас есть диагноз коронавирусная инфекция", - резюмировала врач.
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Напомним:
- Врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.
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Справка. Сатурация - это уровень насыщения крови кислородом.
Гипоксия – это пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях, пишет Википедия. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания).