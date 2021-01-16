Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы

Сергей Шкарлет рассказал, когда возобновится обучение в школах.
Министр образования Украины Сергей Шкарлет прокомментировал формат обучения школьников после окончания жесткого карантина.
Глава МОН рассчитывает, что после локдауна младшие школьники смогут вернуться к полноформатному обучению, а старшие - при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации перейдут к смешанной форме, сообщил он в Telegram-канале.
"Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: "вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?" Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой", - отметил министр.
Шкарлет считает, по крайней мере младшие классы после завершения усиленных карантинных ограничений смогут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме.
"К сожалению, принятие окончательных решений по даннному вопросу не зависит от одного человека - министра образования и науки или министра здравоохранения", - отметил он.
Читайте также"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обученияШкарлет подчеркнул, что он полностью разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране.
"Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации. Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - подчеркнул он.
Шкарлет добавил, что о ходе переговоров и консультаций по вышеупомянутому вопросу будет информировать в дальнейшем.
Онлайн-обучение в Украине:
- 27 декабря министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает:
- тесты;
- задания для самостоятельной работы учащихся;
- методические рекомендации для учителей; личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.