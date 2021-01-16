УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы

16 января 2021, 18:51
Прослушать новость
Остановить

Сергей Шкарлет рассказал, когда возобновится обучение в школах.

Школа
Сергей Шкарлет оценил ситуацию с обучением в связи с жестким карантином / УНИАН

Министр образования Украины Сергей Шкарлет прокомментировал формат обучения школьников после окончания жесткого карантина.

Глава МОН рассчитывает, что после локдауна младшие школьники смогут вернуться к полноформатному обучению, а старшие - при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации перейдут к смешанной форме, сообщил он в Telegram-канале.

"Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: "вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?" Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой", - отметил министр.

Шкарлет считает, по крайней мере младшие классы после завершения усиленных карантинных ограничений смогут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме.

"К сожалению, принятие окончательных решений по даннному вопросу не зависит от одного человека - министра образования и науки или министра здравоохранения", - отметил он.

Читайте также"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обученияШкарлет подчеркнул, что он полностью разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране.

"Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации. Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - подчеркнул он.

Шкарлет добавил, что о ходе переговоров и консультаций по вышеупомянутому вопросу будет информировать в дальнейшем.

Онлайн-обучение в Украине:

  • 27 декабря министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает:
  • тесты;
  • задания для самостоятельной работы учащихся;
  • методические рекомендации для учителей; личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.
МОН карантин в Украине карантин в школах Сергей Шкарлет карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины PfizerСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 январяНе жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условияПовторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия
Следующий материал

Последние новости

20:17
Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2
20:02
Под Борисполем разбился вертолет во время посадки
19:55
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 января 2021 года: новая работа и чреда помех Видео
19:41
"Вызов господству доллара": СМИ раскрыли планы удара Брюсселя по Вашингтону Видео
19:36
В США обнародовали документы о связях Трампа с Россией Видео
Реклама
18:58
У Зеленского поведали, кому "на руку" односторонний обмен пленными Видео
18:51
Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы Видео
18:34
Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали Видео
18:24
Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных Видео
18:17
Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины
17:30
Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ Видео
17:30
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
17:21
СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке Видео
16:56
В Слуге народа назвали сроки старта COVID-вакцинации: кому светит прививка Видео
16:56
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
16:35
"Печеньки Госдепа": Байден выдвинул Нуланд на высокую должность в США Видео
16:23
Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы Видео
16:22
В Германии партия Меркель избрала нового главу: кто такой Армин Лашет Видео
15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
Реклама
15:23
Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт Видео
15:20
"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения Видео
15:02
Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу Видео
14:32
В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском Видео
14:16
Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу Видео
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
12:00
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
Реклама
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять