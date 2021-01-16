Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы

Сергей Шкарлет оценил ситуацию с обучением в связи с жестким карантином / УНИАН

Министр образования Украины Сергей Шкарлет прокомментировал формат обучения школьников после окончания жесткого карантина.

Глава МОН рассчитывает, что после локдауна младшие школьники смогут вернуться к полноформатному обучению, а старшие - при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации перейдут к смешанной форме, сообщил он в Telegram-канале.

"Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: "вернутся ли дети в школы и когда это произойдет?" Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой", - отметил министр.

Шкарлет считает, по крайней мере младшие классы после завершения усиленных карантинных ограничений смогут вернуться к полноформатному обучению. Что касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме.

"К сожалению, принятие окончательных решений по даннному вопросу не зависит от одного человека - министра образования и науки или министра здравоохранения", - отметил он.

Читайте также"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обученияШкарлет подчеркнул, что он полностью разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране.

"Именно поэтому МОН и Минздрав находятся в постоянной коммуникации. Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - подчеркнул он.

Шкарлет добавил, что о ходе переговоров и консультаций по вышеупомянутому вопросу будет информировать в дальнейшем.

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