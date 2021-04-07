Когда украинцы получат коллективный иммунитет от COVID-19: врач назвал сроки

В Украине нужно провакцинировать от COVID-19 примерно 30 миллионов человек / УНИАН

Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек.

Для этого Украине понадобится 1,5-2 года. И это в том случае, если в стране будут обеспечены бесперебойные поставки вакцины, будет продумана вся логистика по маршруту пациента и будет достаточно медперсонала. Об этом заявил Главреду Сергей Кравченко - врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов.

По его словам, смотивировать людей вакцинироваться можно только при соблюдении двух условий. Во первых, если переговорный процесс, закупки, поставки вакцин и их распределение по медучреждениям будут полностью прозрачными. Во-вторых, если будет проведена разъяснительная работа по вакцинопрофилактике.

"У нас не сделали ни первого, ни второго. Потому я солидарен с западными аналитиками, которые утверждают, что Украине понадобится 10 лет на вакцинацию", - отметил Кравченко.

Он добавил, что скорее всего Украина сможет получить доступ к вакцинам только к концу 2022 года, поэтому в этом году вакцинация от коронавируса как комплексное явление в стране не состоится.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

12 856 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 апреля 2021 в Украине.

304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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