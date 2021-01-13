Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия

Более жесткий карантин в Украине возможен, если число больных COVID-19 резко возрастет, отметил Степанов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что повторный локдаун в Украине 2021 – более жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, может быть введен в случае сверхкритической ситуации.
Карантин снова могут ужесточить, если количество больных коронавирусом резко возрастет, рассказал глава Минздрава в эфире программы Сніданок з 1+1.
По его словам, ограничительные меры могут стать более жесткими, если в сутки будут находить около 30 тысяч заболевших.
"…если мы привязываемся к количеству заболевших, то мы должны говорить, исходя из готовности нашей медицинской системы, поэтому мы должны говорить – около 30 тысяч больных...", – заявил чиновник.
Степанов добавил, что также учитывается количество госпитализированных, тяжесть их состояния и скорость, с которой возрастают показатели.
Борьба с распространением коронавируса в Украине и локдаун 2021 – главные факты
- В государстве с 11 марта 2020 года из-за коронавируса ввели карантин. Сначала карантин был общенациональным и жестким, а потом его смягчили и сделали адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун 2021. Кабмин решил, что более жесткие ограничение должны действовать с 8 января по 24 число.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом изменилась – начали ставить намного меньше диагнозов.