Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия

В Украине при нескольких условиях могут ужесточить карантин, сообщил Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что повторный локдаун в Украине 2021 – более жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, может быть введен в случае сверхкритической ситуации.

Карантин снова могут ужесточить, если количество больных коронавирусом резко возрастет, рассказал глава Минздрава в эфире программы Сніданок з 1+1.

По его словам, ограничительные меры могут стать более жесткими, если в сутки будут находить около 30 тысяч заболевших.

"…если мы привязываемся к количеству заболевших, то мы должны говорить, исходя из готовности нашей медицинской системы, поэтому мы должны говорить – около 30 тысяч больных...", – заявил чиновник.

Степанов добавил, что также учитывается количество госпитализированных, тяжесть их состояния и скорость, с которой возрастают показатели.

Борьба с распространением коронавируса в Украине и локдаун 2021 – главные факты