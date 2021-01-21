Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки

В нашей стране до лета на коммерческом рынке может появиться легальная вакцина от коронавируса, поделился Максим Степанов / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.

Если люди, которые не входят в группы риска, захотят сделать прививку до начала массовой вакцинации, то смогут это сделать за деньги, рассказал глава Минздрава в интервью Интерфакс-Украина.

Чиновник добавил, что до лета в нашей стране на коммерческом рынке может появиться достаточное количество вакцины.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", – поделился министр.

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