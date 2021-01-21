Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки

Легальная вакцина от COVID-19 не очень скоро появится в продаже, полагает министр.
Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
Если люди, которые не входят в группы риска, захотят сделать прививку до начала массовой вакцинации, то смогут это сделать за деньги, рассказал глава Минздрава в интервью Интерфакс-Украина.
Чиновник добавил, что до лета в нашей стране на коммерческом рынке может появиться достаточное количество вакцины.
"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", – поделился министр.
Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать
- Максим Степанов говорил, что страна может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в феврале текущего года, и тогда возможен старт вакцинации.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
Автор: Екатерина Присяжнюк