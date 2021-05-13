Когда в Украине начнется четвертая волна COVID-19: врачи озвучили сроки

Новый всплеск заражений коронавирусом ожидается через 2-3 недели / Фото Reuters

В Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников.

Как рассказал ТСН главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, неофициально в Украине до 10 миллионов граждан переболели коронавирусом, по официальным данным - более 2 миллионов.

"Но это все равно не то количество людей, которое может сформировать коллективный иммунитет, поэтому мы еще можем ждать новой волны (…) Учитывая скорость передачи новых штаммов вируса, даже тех, которые уже есть в Украине, то конечно, мы увидим тенденцию после праздников, где-то ориентировочно через две-три недели. Если через две-три недели начнет резко расти госпитализация в определенных областях, то мы можем говорить о начале четвертой волны", - сказал Жиравецкий.

Киевский врач-епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

"На лето и тепло можно надеяться только в том контексте, что люди больше бывают на свежем воздухе, что они не сидят в закрытых помещениях. Сейчас будут проветриваемые террасы, проветриваемые помещения, поэтому будет больше профилактики во время пребывания в общественных местах (…) Поэтому лето только в этом контексте поможет избежать вспышки. Но сказать, что погода как-то сильно влияет на COVID- 19, я бы так не сказала, так как вирус передается от человека к человеку", - рассказала медик.

Коронавирус в Украине - последние новости: