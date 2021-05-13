УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда в Украине начнется четвертая волна COVID-19: врачи озвучили сроки

13 мая 2021, 09:55
Прослушать новость
Остановить

Неофициально в Украине до 10 миллионов граждан переболели коронавирусом, но это все равно мало для формирования коллективного иммунитета.

коронавирус
Новый всплеск заражений коронавирусом ожидается через 2-3 недели / Фото Reuters

В Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников.

Как рассказал ТСН главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, неофициально в Украине до 10 миллионов граждан переболели коронавирусом, по официальным данным - более 2 миллионов.

"Но это все равно не то количество людей, которое может сформировать коллективный иммунитет, поэтому мы еще можем ждать новой волны (…) Учитывая скорость передачи новых штаммов вируса, даже тех, которые уже есть в Украине, то конечно, мы увидим тенденцию после праздников, где-то ориентировочно через две-три недели. Если через две-три недели начнет резко расти госпитализация в определенных областях, то мы можем говорить о начале четвертой волны", - сказал Жиравецкий.

Киевский врач-епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

"На лето и тепло можно надеяться только в том контексте, что люди больше бывают на свежем воздухе, что они не сидят в закрытых помещениях. Сейчас будут проветриваемые террасы, проветриваемые помещения, поэтому будет больше профилактики во время пребывания в общественных местах (…) Поэтому лето только в этом контексте поможет избежать вспышки. Но сказать, что погода как-то сильно влияет на COVID- 19, я бы так не сказала, так как вирус передается от человека к человеку", - рассказала медик.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро четверга, 13 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 813 жителей страны. С начала эпидемии заболели более двух миллионов человек.
  • 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
  • Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции. По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости Екатерина Сояк Тарас Жиравецкий
Сейчас вы просматриваете новость «Когда в Украине начнется четвертая волна COVID-19: врачи озвучили сроки». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины КарольПоявилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль Что пожелать на День медсестры 2021: поздравления и открыткиЧто пожелать на День медсестры 2021: поздравления и открытки Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухолиСимптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭСУченые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИ

Последние новости

05:28
Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий
05:23
В ГПСУ допустили нападение России на Украину и раскрыли ответный план Видео
05:02
Как поздравить с Днем фрилансера 14 мая: поздравления и открытки Видео
04:49
Ученые рассказали, какое вещество нужно для нормальной работы сердца Видео
04:45
Политик предупредил Украину об опасности и назвал сценарии удара по России Видео
Реклама
04:26
Чем закончится конфликт Израиля и Палестины: эксперт дал прогноз Видео
03:49
Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти
03:02
Эксперт объяснил, кому в Беларуси выгодна смерть Лукашенко Видео
02:16
Певица Глюкоза в прозрачном белье соблазнительно показала цветочек
01:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 мая 2021 года: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
00:55
Как поздравить с Днем ангела Тамары 2021: поздравления, открытки
00:19
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
13 мая, четверг
23:51
"Деградация и слабоумие": лидер путинской партии оскорбил власти Украины из-за Медведчука Видео
22:56
Бывшая солистка группы "Тату" рвется в Госдуму и переживает за женщин Видео
22:28
Макаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой
22:27
Почему отдельно нужно лечить постковидный синдром - ответ медиков Видео
22:09
"Если будет рак, я не удивлюсь": врач рассказала об одном из видов курения Видео
22:08
ОБСЕ бьет тревогу из-за действий Путина в аннексированном Крыму Видео
22:03
Убийственный удар: пойдет ли Зеленский до конца в деле Медведчука мнение
21:47
Какие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответ Видео
Реклама
21:40
Динамо обыграло Зарю и завоевало Кубок Украины Фото
21:35
В столичном метрополитене отреагировали на обыски Видео
21:27
Байден сделал заявление о ситуации с Россией и Colonial Pipeline Видео
20:54
Дело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресечения
20:48
Казанский убийца хладнокровно рассказал, как "целился детям в головы" Видео
20:45
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
20:34
У Зеленского объявили России, Франции и Германии об инициативе по Донбассу Видео
20:25
Названы самые популярные сайты среди украинцев: инфографика
20:18
Статистика смертей от коронавируса: ученые накинулись на Минздрав с обвинениями Видео
19:55
Военные атташе США прибыли на Донбасс и зафиксировали присутствие войск России – штаб ООС Видео
19:52
В офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками Видео
19:43
В Минздраве озвучили стоимость одной дозы COVID-вакцины
19:26
Ubisoft раскрыла релизное окно ожидаемой геймерами игры Far Cry 6 Видео
19:14
СМИ узнали о планах США и России на встречу Байдена и Путина Видео
19:07
В Кабмине признались, как украинцев обманывают с землей Видео
19:00
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться нового взрыва на Чернобыльской АЭС
18:57
Позитив раскрыл семейное положение после развода с подругой Каменских
18:35
День святых жен-мироносиц 2021: когда православные отмечают День жены
18:33
В EGS бесплатно раздают стильную приключенческую игру с 93% положительных обзоров Видео
18:30
Чудо из чудес: начали "воскресать" пчелы, погибшие в грузовике Укрпочты Видео
Реклама
18:29
На Херсонщине совершил экстренную посадку вертолет с Разумковым
17:51
Шведские генералы пригрозили России своей военной силой Видео
17:49
У Кличко объявили об условии повышения тарифов на проезд в Киеве Видео
17:30
Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna
17:27
Новая фигурка Цири из "Ведьмака 3" появилась в магазине авторов игры Фото Видео
16:45
"Халк подрался с дементорами": мужчина полностью разгромил купе в поезде на Трускавец Видео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасил" скандалами: помешала "ж*па" Видео
16:37
Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова
16:35
Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense Видео
16:02
Голая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокацией
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять