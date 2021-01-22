Когда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал сроки

По словам Максима Степанова, есть надежда, что с коронавирусной эпидемией поможет справиться вакцинация.
Эпидемия COVID-19 в Украине может значительно ослабиться уже к концу текущего года. Согласно планам министерства здравоохранения, летом жизнедеятельность украинцев должна существенно улучшиться.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина, государство рассчитывает, что вакцинация от коронавирусной инфекции поспособствует ограничению распространения болезни. Вирус может значительно ослабнуть уже к концу года.
"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе касающийся вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления", - сказал он
Министр выразил надежду, что летом страна сможет вернуться к оптимальным условиям жизнедеятельности.
"У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеКогда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на 22 января на территории Украины зафиксировано 1 182 969 прецедентов COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 5 348 украинцев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 24 января заканчивается локдаун. С 25 января в стране снова будет действовать адаптивный карантин с эпидемиологическими ограничениями оранжевой зоны. При этом ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась.
- Режим адаптивного карантина в Украине продолжит действовать до 1 марта 2021 года.