Когда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал сроки

Летом украинцы могут вернуться к нормальной жизни - Степанов / УНИАН

Эпидемия COVID-19 в Украине может значительно ослабиться уже к концу текущего года. Согласно планам министерства здравоохранения, летом жизнедеятельность украинцев должна существенно улучшиться.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина, государство рассчитывает, что вакцинация от коронавирусной инфекции поспособствует ограничению распространения болезни. Вирус может значительно ослабнуть уже к концу года.

"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе касающийся вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления", - сказал он

Министр выразил надежду, что летом страна сможет вернуться к оптимальным условиям жизнедеятельности.

"У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеКогда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки

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