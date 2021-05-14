Когда в Украине отменят карантин: названо условие

На 100% уничтожить вирус, наверное, невозможно. Также нельзя будет достичь стопроцентной вакцинации от коронавируса, заявил Степанов.
Карантин в Украине могут отменить при условии вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения.
Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит, передает телеканал Наш.
"На 100% уничтожить вирус, наверное, невозможно. 100% вакцинации нельзя будет достичь. Мы очень надеемся убедить граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, вероятно, будут отменены", – сказал глава Минздрава.
К слову, по словам экспертов, вся Украина может перейти в "зеленую" зону карантина, если не менее 13 регионов будут показывать меньше 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления новых заражений COVID-19 по всей стране будет меньше 5%.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
21 587 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.
Всего 918 164 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 7 тысяч 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В медицинские учреждения госпитализировали 2195 человек, выписаны из больниц 3675 человек. Также зафиксировано 287 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни.
- В Украине по состоянию на четверг, 13 мая, не было оранжевых зон карантина. Вся страна находилась в желтой карантинной зоне.
- 14 мая в "оранжевую" зону карантинных ограничений вернули Николаевскую область.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.