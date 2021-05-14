Когда в Украине отменят карантин: названо условие

Степанов назвал условия отмены карантина в Украине / УНИАН

Карантин в Украине могут отменить при условии вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит, передает телеканал Наш.

"На 100% уничтожить вирус, наверное, невозможно. 100% вакцинации нельзя будет достичь. Мы очень надеемся убедить граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, вероятно, будут отменены", – сказал глава Минздрава.

К слову, по словам экспертов, вся Украина может перейти в "зеленую" зону карантина, если не менее 13 регионов будут показывать меньше 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления новых заражений COVID-19 по всей стране будет меньше 5%.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

21 587 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.

Всего 918 164 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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