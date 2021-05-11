Когда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выходом из пандемии является вакцинация населения.
Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, скорее всего будут продлевать.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль в интревью РБК-Украина подтвердил свой предыдущий прогноз о том, что карантинные ограничения будут сохраняться в течение двух лет.
"Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные – это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии", - заявил премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что до конца этого года запланировано провакцинировать большинство взрослого населения Украины.
"И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - отметил он.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 124 535 человек.
- 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
- Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.