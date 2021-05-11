Когда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ

Еще год страна будет бороться с коронавирусом, прогнозирует Шмыгаль / УНИАН

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, скорее всего будут продлевать.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль в интревью РБК-Украина подтвердил свой предыдущий прогноз о том, что карантинные ограничения будут сохраняться в течение двух лет.

"Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные – это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии", - заявил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что до конца этого года запланировано провакцинировать большинство взрослого населения Украины.

"И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - отметил он.

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