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Когда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ

11 мая 2021, 09:05
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выходом из пандемии является вакцинация населения.

Денис Шмыгаль
Еще год страна будет бороться с коронавирусом, прогнозирует Шмыгаль / УНИАН

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, скорее всего будут продлевать.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль в интревью РБК-Украина подтвердил свой предыдущий прогноз о том, что карантинные ограничения будут сохраняться в течение двух лет.

"Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные – это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии", - заявил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что до конца этого года запланировано провакцинировать большинство взрослого населения Украины.

"И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - отметил он.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 124 535 человек.
  • 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
  • Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
  • Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.

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