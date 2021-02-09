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Когда в Украине вернут адаптивный карантин: Ляшко назвал сроки

9 февраля 2021, 16:20
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В нашей стране скоро будет другой формат карантина, сообщили в Минздраве.

В Минздраве сообщили, что адаптивный карантин вернут, но немного изменят
В Украине анонсировано введение измененного адаптивного карантина / УНИАН

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что адаптивный карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 снова начнет работать во второй половине февраля или с конца этого месяца.

В нашей стране регионы поделят на три или четыре зоны карантина, рассказал чиновник во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, который транслировал в YouTube in time Ukraine.

Замминистра добавил, что в новой модели адаптивного карантина "ключевой вещью" будет способность системы здравоохранения оказывать помощь всем, кому она нужна.

"Мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать уже в середине февраля, возможно, в конце февраля…", – заявил главный санитарный врач.

Карантин в Украине из-за коронавируса – что нужно знать

  • Ограничительные меры ввели с 11 марта прошлого года. Сначала они были всеобщими и строгими. Позже карантин смягчали и сделали адаптивным – судьба ограничительных мер оказалась в руках местных властей.
  • Во время адаптивного карантина в нашей стране было четыре зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации – красная, оранжевая, желтая и зеленая.
  • В красной зоне были самые жесткие ограничительные меры, а в зеленой – самые мягкие.
  • В конце 2020 года в Украине стало намного больше больных коронавирусом и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенные карантинные меры действовали с 8 по 25 января текущего года.
Виктор Ляшко карантин в Украине
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