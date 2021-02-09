Когда в Украине вернут адаптивный карантин: Ляшко назвал сроки

В Украине анонсировано введение измененного адаптивного карантина / УНИАН

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что адаптивный карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 снова начнет работать во второй половине февраля или с конца этого месяца.

В нашей стране регионы поделят на три или четыре зоны карантина, рассказал чиновник во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, который транслировал в YouTube in time Ukraine.

Замминистра добавил, что в новой модели адаптивного карантина "ключевой вещью" будет способность системы здравоохранения оказывать помощь всем, кому она нужна.

"Мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать уже в середине февраля, возможно, в конце февраля…", – заявил главный санитарный врач.

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