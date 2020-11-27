Когда в Украине введут локдаун: названы ключевые даты

Вероятные даты локдауна уже проговаривали с мэрами и губернаторами.
Украинские власти рассматривают несколько вариантов введения локдауна из-а эпидемии коронавируса.
По данным источников Украинской правды в правительстве и Офисе президента, окончательное решение еще не принято.
По данным информированных собеседников, локдаун в Украине могут ввести в декабре или сдвинуть его сроки на декабрь-январь.
Также подчеркивается, что вероятные даты локдауна уже проговаривали с мэрами и губернаторами.
Когда в Украине могут ввести локдаун:
- Первый вариант - с 25 декабря 2020 года до 17 января 2021 года;
- Второй вариант - с 7 декабря до 20 декабря 2020 года.
В то же время источники не исключили, что поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше.
"Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи", - добавил источник.
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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Украине введение тотального карантина будет зависеть от поведения самих граждан. По его словам, при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
- За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.