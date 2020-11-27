Когда в Украине введут локдаун: названы ключевые даты

В Украине могут усилить карантин / УНИАН

Украинские власти рассматривают несколько вариантов введения локдауна из-а эпидемии коронавируса.

По данным источников Украинской правды в правительстве и Офисе президента, окончательное решение еще не принято.

По данным информированных собеседников, локдаун в Украине могут ввести в декабре или сдвинуть его сроки на декабрь-январь.

Также подчеркивается, что вероятные даты локдауна уже проговаривали с мэрами и губернаторами.

Когда в Украине могут ввести локдаун:

Первый вариант - с 25 декабря 2020 года до 17 января 2021 года;

2020 года до 2021 года; Второй вариант - с 7 декабря до 20 декабря 2020 года.

В то же время источники не исключили, что поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше.

"Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи", - добавил источник.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что в Украине введение тотального карантина будет зависеть от поведения самих граждан. По его словам, при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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