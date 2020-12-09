Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты

Локдаун в Украине - В правительстве назвали конкретные даты / УНИАН

Когда введут локдаун в Украине, правительство должно решить уже сегодня, 9 декабря. По данным источника в правительстве, даты локдауна в Украине сместят и сократят.

По последним данным, на жесткий карантин страну закроют с 1 по 14 января включительно, то есть на две недели.

Ранее датой локдауна чаще всего называлось 2 января, а глава Минздрава Максим Степанов говорил про тотальный карантин сроком на 3 недели.

"Будут предлагать местным властям закрыть все учебные заведения и все торговые точки (кроме продуктовых и аптек), будет разрешена доставка товаров. Общественный транспорт будет работать с ограничениями (скорее всего 50% от мест)", – сообщает Апостроф со ссылкой на свой источник в правительстве.

По данным собеседника издания, межобластной и междугородний транспорт также продолжит курсировать.

"Церкви – нетронутые. Также будет запрещен весь сектор развлечений (клубы, концерты и т. д). Ну и остаются маски, конечно же, и штрафы за их отсутствие", – уточнил собеседник.

Ранее Главредсобрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках – в материале Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить.

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