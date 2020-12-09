Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты

Источник в правительстве Украины прокомментировал, будут ли останавливать метро и другой общественный транспорт во время ужесточения карантина.
Когда введут локдаун в Украине, правительство должно решить уже сегодня, 9 декабря. По данным источника в правительстве, даты локдауна в Украине сместят и сократят.
По последним данным, на жесткий карантин страну закроют с 1 по 14 января включительно, то есть на две недели.
Ранее датой локдауна чаще всего называлось 2 января, а глава Минздрава Максим Степанов говорил про тотальный карантин сроком на 3 недели.
"Будут предлагать местным властям закрыть все учебные заведения и все торговые точки (кроме продуктовых и аптек), будет разрешена доставка товаров. Общественный транспорт будет работать с ограничениями (скорее всего 50% от мест)", – сообщает Апостроф со ссылкой на свой источник в правительстве.
По данным собеседника издания, межобластной и междугородний транспорт также продолжит курсировать.
"Церкви – нетронутые. Также будет запрещен весь сектор развлечений (клубы, концерты и т. д). Ну и остаются маски, конечно же, и штрафы за их отсутствие", – уточнил собеседник.
Ранее Главредсобрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках – в материале Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить.
Локдаун в Украине: последние новости
- Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не подтвердил информацию, что локдаун в Украине будет введен со 2 января 2021 года. Также министр озвучил, что на данный момент известно о локдауне.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что власти планируют ввести жесткий карантин в Украине со 2 по 21 января. Однако существенно ограничивать работу общественного транспорта, как это было весной, правительство не собирается.