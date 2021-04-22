Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие

В Госпродпотребслужбе объяснили, почему Киев не сможет быстро перейти из красной в желтую зону карантина.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
По словам Рубана, локдаун положительно повлиял на ситуацию в столице.
"Количество заболеваний в тяжелой форме, летальность и загруженность реанимационных палат, к сожалению, не уменьшается, эти показатели являются очень высокими. Позитивная динамика есть, но она не такая быстрая, чтобы уже сейчас прогнозировать о переходе Киева в желтую зону карантина через две недели", – сказал Рубан, передает Сегодня.
Жесткий карантин повлиял на такие показатели:
- первичное выявление инфекции,
- госпитализации,
- подтверждены случаи инфицирования.
Он также добавил, что за ситуацией нужно наблюдать еще как минимум неделю, чтобы принимать какое-то решение. Это время город проведет в оранжевой зоне.
"Если раньше загрузка медицинских учреждений была под 100%, то сейчас она уже менее 80%. Польза от локдауна очевидна, но не все так быстро происходит, как нам того бы хотелось. Люди должны строго соблюдать масочный режим и соблюдать все меры безопасности", – пояснил он.
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Ситуация с COVID-19 в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- По причине сложной ситуации с коронавирусом карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В столице закрыли школы и детские сады. Городской транспорт на время усиленных карантинных мероприятий должен работать в режиме спецпропусков.
- Киевский градоначальник Виталий Кличко 14 апреля заявлял, что ситуация c заболеваемостью COVID-19 в столице не стабилизируется. Поэтому было принято решение о продлении усиленного карантина в Киеве на 2 недели.