Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление

Врач сделал важное заявление о скором окончании пандемии COVID-19 / Reuters

Пандемия коронавируса COVID-19​ пойдет на спад с февраля 2021 года, а к лету может завершиться полностью. Такое мнение выразил заведующий лабораторией иммуннореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский.

По мнению доктора медицинских наук, опасный период COVID-19 с большим количеством летальных случаев уже закончился.​

"На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Невзирая на все мрачные прогнозы", - подчеркнул медик в Facebook.

Врач прогнозирует с февраля активизацию до 10-12,5 тысяч летальных исходов в сутки от коронавируса с постепенным снижением к 7500 к маю.

"Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, к тому времени в лучшем случае привьют полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже приобретут естественный иммунитет", - рассказал Волянский.

Читайте такжеВрач рассказал, сколько будет длиться острая фаза пандемии COVID-19

Также медик добавил, что последующая волна небольшой интенсивности начнется в октябре следующего года, но количество летальных исходов "резко уменьшится".

Пандемия коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: