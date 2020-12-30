Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление

Андрей Волянский заявил о скором окончании пандемии коронавируса.
Пандемия коронавируса COVID-19 пойдет на спад с февраля 2021 года, а к лету может завершиться полностью. Такое мнение выразил заведующий лабораторией иммуннореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский.
По мнению доктора медицинских наук, опасный период COVID-19 с большим количеством летальных случаев уже закончился.
"На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Невзирая на все мрачные прогнозы", - подчеркнул медик в Facebook.
Врач прогнозирует с февраля активизацию до 10-12,5 тысяч летальных исходов в сутки от коронавируса с постепенным снижением к 7500 к маю.
"Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, к тому времени в лучшем случае привьют полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже приобретут естественный иммунитет", - рассказал Волянский.
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Также медик добавил, что последующая волна небольшой интенсивности начнется в октябре следующего года, но количество летальных исходов "резко уменьшится".
Пандемия коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
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