Когда закончится пандемия: врач назвал год и объяснил, в чем провал Украины

Когда переболеет около 80% населения, то просто уже некому будет болеть/ Фото Reuters

2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней.

К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской в интервью изданию Украинские новости.

Медик считает, что уже к лету Украина будет иметь коллективный иммунитет к COVID-19.

"К сожалению, мы его получим глупым средневековым способом - мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни", - отметил Донской.

Когда переболеет около 80% популяции, то просто уже некому будет болеть, отметил он и добавил, что прививки не требуют десятков тысяч смертей, а коллективный иммунитет дается "большой кровью".

По его прогнозу, скорее всего летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью - или не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. При этом в мире пандемия будет бушевать еще до конца года.

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