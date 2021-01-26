Когда закончится пандемия: врач назвал год и объяснил, в чем провал Украины

Украина пошла по средневековому пути, считает Борис Донской.
2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней.
К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской в интервью изданию Украинские новости.
Медик считает, что уже к лету Украина будет иметь коллективный иммунитет к COVID-19.
"К сожалению, мы его получим глупым средневековым способом - мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни", - отметил Донской.
Когда переболеет около 80% популяции, то просто уже некому будет болеть, отметил он и добавил, что прививки не требуют десятков тысяч смертей, а коллективный иммунитет дается "большой кровью".
По его прогнозу, скорее всего летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью - или не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. При этом в мире пандемия будет бушевать еще до конца года.
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Вакцинация в Украине - последние новости:
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 197 107 человек.
- Согласно соцопросам, сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки.