Кого в Украине чаще всего убивал COVID-19: названа возрастная категория

В Украине коронавирус чаще всего убивал людей в возрасте 60-69 лет, сказал Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус в Украине COVID-19 чаще всего убивал людей, которые входят в возрастную категорию 60-69 лет.

Более 30% умерших от коронавируса в нашей стране – люди в возрасте от 60 до 69 лет, рассказал Ляшко во время онлайн-брифинга, который Минздрав транслировал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, чаще всего вирус находили у людей в возрасте от 50 до 59 лет

"Сегодня чаще всего COVID-19 регистрируется… в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу… высокий процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет… – 31,1% от всех умерших...", – заявил санитарный врач.