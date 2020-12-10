Кого в Украине чаще всего убивал COVID-19: названа возрастная категория

Почти треть жертв коронавируса – люди из одной возрастной категории, поделились в Минздраве.
Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус в Украине COVID-19 чаще всего убивал людей, которые входят в возрастную категорию 60-69 лет.
Более 30% умерших от коронавируса в нашей стране – люди в возрасте от 60 до 69 лет, рассказал Ляшко во время онлайн-брифинга, который Минздрав транслировал на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, чаще всего вирус находили у людей в возрасте от 50 до 59 лет
"Сегодня чаще всего COVID-19 регистрируется… в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу… высокий процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет… – 31,1% от всех умерших...", – заявил санитарный врач.
- Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 10 декабря нашли у 858 714 человек, скончались 14 470 инфицированных, а выздоровели 465 021 пациент. За сутки COVID-19 диагностирован у 13 371 человека.
- Из-за COVID-19 в нашей стране с 11 марта ввели карантин. Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до 28 февраля.
Автор: Екатерина Присяжнюк