Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру

В Украине растет число пациентов с коронавирусом / Фото Reuters

По официальной статистике, более миллиона украинцев уже переболели коронавирусом, при этом реальное число может быть гораздо выше, рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, официальное количество заболевших коронавирусом можно смело умножать на 10.

"Есть такие прогнозисты, которые считают, что даже этого мало. Судя по тому, что мы видим по выявлению без ПЦР или постфактум определению антител, то миллионов 10-15 украинцев уже точно переболело", - говорит эксперт.

Он не исключил, что число украинцев, переболевших коронавирусом, может приближаться к половине населения страны.

"С такими темпами к концу весны мы уже выработаем иммунитет. Просто, к сожалению, мы его выработаем большой ценой – ценой больших потерь. Но да, эпидемия к тому времени спадет, потому что естественным образом подавляющее большинство переболеет и будет иметь иммунитет", - добавил Донской.

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