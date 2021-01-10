Коля Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"

Беларуский лидер отказывался выполнять предписания врачей.
Николай Лукашенко, сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, признался, что его отец в период заболевания коронавирусом игнорировал рекомендации медиков.
В программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на канале Россия 1 Лукашенко-младший рассказал, что они с отцом переболели коронавирусом в июне 2020 года, а беларуский лидер это охотно подтвердил.
"Ну разве президенты бывают послушными?" - сказал глава Беларуси.
Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто". По словам знаменитого наследника, президент отказывался принимать лекарства и выполнять требования врачей.
Читайте такжеУдар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — сказал сын главы государства.
Лукашенко-старший возразил, что "в этот раз лечился", поскольку на болезнь у него было всего пять дней, а затем нужно было выступить с посланием к народу и парламенту.
Отец и сын Лукашенко заявили, что в ближайшем будущем не планируют вакцинироваться ото коронавируса.
Напомним, Лукашенко сознался, что переболел коронавирусом и уточнил, что в стране налажена эффективная система борьбы с COVID-19.
Как известно, о заражении коронавирусом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер рассказал о своем состоянии здоровья и выразил намерение продолжать работу в дистанционном формате.
10 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали у президента Украины Владимира Зеленского.
В тот же день о своем заражении коронавирусной инфекцией рассказал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в Феофании. Там же лечится и Андрей Ермак.