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Коля Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"

10 января 2021, 17:29

Беларуский лидер отказывался выполнять предписания врачей.

Коля Лукашенко
Коля Лукашенко переболел COVID-19 вместе с отцом / Фото: Белсат

Николай Лукашенко, сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, признался, что его отец в период заболевания коронавирусом игнорировал рекомендации медиков.

В программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на канале Россия 1 Лукашенко-младший рассказал, что они с отцом переболели коронавирусом в июне 2020 года, а беларуский лидер это охотно подтвердил.

"Ну разве президенты бывают послушными?" - сказал глава Беларуси.

Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто". По словам знаменитого наследника, президент отказывался принимать лекарства и выполнять требования врачей.

Читайте такжеУдар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — сказал сын главы государства.

Лукашенко-старший возразил, что "в этот раз лечился", поскольку на болезнь у него было всего пять дней, а затем нужно было выступить с посланием к народу и парламенту.

Отец и сын Лукашенко заявили, что в ближайшем будущем не планируют вакцинироваться ото коронавируса.

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