Комаровский назвал фактор, который опасен для людей сильнее COVID-19

Доктор Комаровский убежден - есть фактор, который чреват для людей последствиями, гораздо более опасными для людей, чем COVID-19.
Известный врач-педиатр, блогер и телеведущий Евгений Комаровский считает панику, которая окружает пандемию COVID-19, гораздо более опасной, чем непосредственно коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на комментарий медика. Комаровский говорит, что по причине COVID-истерии массово развиваются панические атаки и депрессии. Не говоря уже о том, что паника заставляет людей регулярно покупать не нужные им и, в отдельных случаях, опасные побочными эффектами лекарства.
"А сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора! Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — отметил Комаровский.
Кроме того, медик посоветовал украинцам гораздо чаще проветривать помещения, следить за влажностью дома, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить медицинские маски.
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Доктор Комаровский - о чем сообщалось раньше:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Медик считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Кроме того, Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.