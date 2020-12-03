Комаровский назвал фактор, который опасен для людей сильнее COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр, блогер и телеведущий Евгений Комаровский считает панику, которая окружает пандемию COVID-19, гораздо более опасной, чем непосредственно коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на комментарий медика. Комаровский говорит, что по причине COVID-истерии массово развиваются панические атаки и депрессии. Не говоря уже о том, что паника заставляет людей регулярно покупать не нужные им и, в отдельных случаях, опасные побочными эффектами лекарства.

"А сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора! Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — отметил Комаровский.

Кроме того, медик посоветовал украинцам гораздо чаще проветривать помещения, следить за влажностью дома, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить медицинские маски.

Читайте такжеКак избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет

Доктор Комаровский - о чем сообщалось раньше: