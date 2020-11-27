Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса

Комаровский рассказал, кому нужно носить маски / Youtube

​Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал несколько рекомендаций, как можно избежать тяжелой формы коронавируса и рассказал, кому обязательно нужно носить маски.

По его словам, сегодня врачи больше всего боятся не того, что вы заболеете коронавирусом, а того, что вы заболеете тяжело.

"Врачи боятся того, что после недели соплей и температуры организм пойдет в разнос и возникнут такие поражения легких с дыхательной недостаточностью, с осложнениями, с тромбообразованием, и так далее, вот этого боятся", - говорит доктор Комаровский.

Врач также отмечает, что на сегодняшний день из-за новой волны коронавируса маски нужно носить всем. Таким образом Комаровский опроверг свои слова, что маска нужна только больному, чтобы не заражать здоровых.

Читайте такжеЗащита от коронавируса: Комаровский назвал единственное средство

"Фактически с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, которая декларировала, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе. Но относительно коронавируса — выяснилась его странная особенность: человек, больной COVID-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус активно размножается три-два дня до симптомов и еще день после появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус", — говорит Комаровский.

Он добавил, что если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразный.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: