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Комаровский назвал опасность типичного симптома коронавируса

10 декабря 2020, 16:15
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Медик рассказал, чем опасна потеря обоняния при COVID-19.

Комароский назвал главную опасность коронавируса / Facebook

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасном и очень популярном симптоме при коронавирусе - потере обоняния. По словам доктора, отсутствие нюха может даже быть единственным признаком COVID-19.

"Ребята, есть реальный лайфхак, когда отсутствие обоняния угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что при потере нюха вы не можете оценить качество продуктов - воняет или не воняет. Поэтому внимательно смотрите сроки годности, изучайте упаковку продуктов. Если сомневаетесь - дайте понюхать кому-то другому", - рассказал медик.

Комаровский отметил еще одну опасность потери нюха - это неспособность ощущать запах дыма и газа. Он рекомендует обязательно установить датчики дыма и газа в доме.

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"Послушайте меня, это может спасти жизнь!" - заявил врач.

Комаровский также сообщил, что нет никаких доказательных методов, чтобы восстановить обоняние быстро.

"В целом обоняние отсутствует 2-3 недели. Но в некоторых ситуациях его может не быть 6 месяцев и больше", - отметил Комаровский.

Также Комаровский напомнил, что слизистые оболочки не должны пересыхать и стоит следить за влажностью и температурой воздуха в квартире.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

Евгений Комаровский коронавирус симптомы коронавирус новости потеря обоняния
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