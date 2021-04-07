Комаровский назвал три самых важных показателя при коронавирусе

По словам медика, при самолечении коронавируса очень часто опасным оказывается кишечный синдром.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что самая большая проблема заключается в том, что пациенты с коронавирусом тянут до последнего и их привозят в больницы уже в очень тяжелом состоянии.
Так, у Комаровского поинтересовались, когда самолечение коронавируса может быть опасным, и врач назвал три важных показателя, которые говорят о том, что пациенту с COVID-19 пора в стационар.
Сатурация
Если сатурация, уровень кислорода в крови, выше 93 — спокойно лечимся дома.
"Показания к госпитализации: во-первых, сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар", - объяснил Комаровский на своем сайте, и добавил, что психические расстройства на фоне коронавируса — это тоже повод устраиваться в стационар.
Кишечный синдром
При самолечении коронавируса очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.
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Высокая температура тела
Еще одним показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
- Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.