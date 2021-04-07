Комаровский назвал три самых важных показателя при коронавирусе

Комаровский рассказал о симптомах коронавируса / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что самая большая проблема заключается в том, что пациенты с коронавирусом тянут до последнего и их привозят в больницы уже в очень тяжелом состоянии.

Так, у Комаровского поинтересовались, когда самолечение коронавируса может быть опасным, и врач назвал три важных показателя, которые говорят о том, что пациенту с COVID-19 пора в стационар.

Сатурация

Если сатурация, уровень кислорода в крови, выше 93 — спокойно лечимся дома.

"Показания к госпитализации: во-первых, сатурация ниже 93 на фоне кислородотерапии — то есть когда у вас 92, вы даете кислород, и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора, если не повышается или нет концентратора, то вы идете в стационар", - объяснил Комаровский на своем сайте, и добавил, что психические расстройства на фоне коронавируса — это тоже повод устраиваться в стационар.

Кишечный синдром

При самолечении коронавируса очень часто опасным оказывается кишечный синдром — когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов.

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Высокая температура тела

Еще одним показанием для госпитализации является высокая температура — выше 39 градусов — при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: