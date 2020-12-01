Комаровский объяснил, как избежать тяжелой формы COVID-19

Доктор Комаровский продолжает высказываться на тему различных форм коронавируса.
Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал главное о способе, который поможет избежать перехода китайского коронавируса в тяжелую форму.
Свои соображения медик высказал в очередном выпуске видеоблога. "Все, что вы слышали о цинке, о витамине D, витамин С - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", ‒ заявил Комаровский.
По его словам, переход в тяжелую форму коронавируса (случается в 5-15% случаев), согласно последним исследованиям, зависит от нехватки вышеназванных витаминов и микроэлементов.
"Многие врачи, а также современные протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлементов в организме. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", ‒ отметил Комаровский.
Кроме того, заявляет медик, вероятность заболеть зависит от ряда факторов.
"Первый ‒ с каким количеством вируса вы встретитесь, второй ‒ в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи с вирусом. Речь идет о состоянии слизистых оболочек - не стоит допускать их пересыхания", ‒ подытожил он.
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Доктор Комаровский - о чем сообщалось раньше:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Медик считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Кроме того, Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.