Комаровский объяснил, как избежать тяжелой формы COVID-19

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал главное о способе, который поможет избежать перехода китайского коронавируса в тяжелую форму.

Свои соображения медик высказал в очередном выпуске видеоблога. "Все, что вы слышали о цинке, о витамине D, витамин С - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", ‒ заявил Комаровский.

По его словам, переход в тяжелую форму коронавируса (случается в 5-15% случаев), согласно последним исследованиям, зависит от нехватки вышеназванных витаминов и микроэлементов.

"Многие врачи, а также современные протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлементов в организме. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", ‒ отметил Комаровский.

Кроме того, заявляет медик, вероятность заболеть зависит от ряда факторов.

"Первый ‒ с каким количеством вируса вы встретитесь, второй ‒ в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи с вирусом. Речь идет о состоянии слизистых оболочек - не стоит допускать их пересыхания", ‒ подытожил он.

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