Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой

Пациенты с коронавирусом нередко кончают жизнь самоубийством / ГУ НП в Киевской области

Треть пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой или средней форме, имеют проблемы с психикой. Они страдают от депрессии, синдрома панических атак или думают о самоубийстве.

Об этом рассказал во время интервью на своем канале в You-Tube известный украинский педиатр Евгений Комаровский и объяснил, почему так происходит.

Проблемы с психикой возникают из-за влияния коронавируса на мозг человека и так называемого "информацида".

"Надо понимать, что вся эта ситуация с психозом она очень активно поддерживается всеми без исключения средствами массовой информации, заявлениями правительства, ограничениями. То есть мы все находимся в состоянии страха и запугивания, что, конечно, не способствует нашему психическому здоровью. Это проблема однозначно связана с непосредственным влиянием коронавируса на структуру головного мозга и с информацидом, я бы так сказал, и политической активностью ", — считает медик.

Комаровский отметил, что важно уделять особое внимание психическому здоровью человека, переболевшего коронавирусом в тяжелой либо средней форме.

"И это должна быть целая государственная программа психологической реабилитации и определенные препараты и санатории-профилактории, где бы человек мог подышать свежим воздухом, и конечно, в каждом стационаре должна быть профилактика суицида и контроль, чтобы люди не выпали из окон. Нужно делать решетки на окна", - сказал Комаровский.

По его мнению, тема очень актуальна и требует международного протокола по профилактике и лечению всего этого спектра проблем.

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Напомним: