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​Комаровский объяснил, почему тесты на коронавирус часто врут

18 декабря 2020, 17:51
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Врач рассказал, как человек с коронавирусом может иметь негативный анализ тестов.

Комаровский рассказал о тестах на коронавирус / youtube

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему тест на коронавирус показывает отрицательный результат.

По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител, но "искренне удивлялись, так как никаких симптомов у них не было". Тогда они обратились в другую лабораторию, где получили наоборот результат с нулевым показателем антител.

"Поэтому я считаю, что самое важное, что ни вы, ни ваши врачи не должны рассматривать любые тесты, как догму, как абсолютную истину. Что касается тестов, нужно очень много скепсиса нам всем. Это очень важно. Количество людей, которые просто продают тесты с любыми вам необходимыми результатами — очень велико. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты ПЦР рассматривают, как основу. При явном коронавирусе ПЦР в 30% случаев — отрицательный", — сказал Комаровский.

При этом Комаровский говорит, что лечение коронавируса не зависит от результатов ПЦР-теста.

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"На самом деле тесты делаются для того, чтобы, когда у вас — положительный ПЦР, государство могло бы провести в полном объеме противоэпидемические мероприятия. Выявить контактных лиц, обеспечить изолирование больных. Государство всем этим не занимается. То есть вы пришли в лабораторию, у вас положительный ПЦР, и что? Вам скажут самоизолироваться и вы поедете в общественном транспорте домой после вашего положительного ПЦР. И что из этого следует? От результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И наличие, или отсутствие антител, ни о чем не говорят. Человек может перенести явную коронавирусную инфекцию и иметь негативные анализы", — отметил Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский отмечает, что вопрос коронавируса стал очень политизированным.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

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