Комаровский подсказал, как бесплатно лечить коронавирус дома

Врач уточнил, что предложенный им метод особенно полезен тем, у кого средняя и особо тяжелая формы коронавируса.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рекомендует при коронавирусе стараться спать на животе – такое положение улучшает воздухообмен в легких.
"Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека значительно!" – подчеркнул Комаровский.
Врач уточнил, что спать на животе особенно полезно тем, у кого средняя и особо тяжелая формы коронавируса.
"Любое поражение легких – лежать на животе. Любая одышка – лежать на животе", – рекомендует Комаровский.
Читайте такжеПочему нельзя спать на животе: причины и последствияЕсли лежать на животе мешает ожирение – то врач рекомендует убрать из матраса несколько пружин. А после выздоровления – вставить их обратно.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Инфекционист назвал странное проявление коронавируса. При коронавирусе ощущается сильная апатия, узнал врач.
- Врач дала ответ, когда пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад. Медик рассказала, почему осенне-зимний сезон принес резкий рост количества заболевших коронавирусом.
- В полиции предупредили о запретах на Новый год из-за карантина. Тем, кто не будет выполнять законные требования полиции, грозит уголовная ответственность, предупредил Андрей Крищенко.