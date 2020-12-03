Комаровский подсказал, как бесплатно лечить коронавирус дома

Коронавирус - Комаровский дал лайфхак, как бесплатно лечить кашель дома / 1zoom.ru

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рекомендует при коронавирусе стараться спать на животе – такое положение улучшает воздухообмен в легких.

"Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека значительно!" – подчеркнул Комаровский.

Врач уточнил, что спать на животе особенно полезно тем, у кого средняя и особо тяжелая формы коронавируса.

"Любое поражение легких – лежать на животе. Любая одышка – лежать на животе", – рекомендует Комаровский.

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