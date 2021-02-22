Комаровский поведал, можно ли делать прививки от COVID-19 беременным

Нигде в мире нет еще документов, которые содержали бы выводы о том, вредна или нет беременным вакцинация от коронавируса. В этом нет ничего удивительного.
Доктор Евгений Комаровский уверен, что делать беременным прививку от коронавируса можно и нужно.
Конечно, нигде в мире нет еще документов, которые содержали бы выводы о том, вредна или нет беременным вакцинация от коронавируса. В этом нет ничего удивительного. Опыт, накопленный человечеством с начала эпидемии, еще очень мал, заметил доктор на своем канале в Instagram.
Однако уже есть достоверные данные о том, что беременные женщины переносят коронавирус весьма тяжело. Поэтому женщине, которая ждет ребенка, лучше привиться, чем отказаться от вакцинации.
Тем более, что, как утверждает Комаровский, опасны лишь живые вакцины. А в вакцинах от коронавируса содержатся мертвые фрагменты вируса. Поэтому они не представляют опасности для организма. В том числе, и для организма беременной женщины.
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Конечно, лучше бы это сделать на этапе, пока беременность только планируется, говорит доктор. Однако и во время беременности вакцинацию от коронавируса тоже делать можно.
"То есть, это в принципе не опасно, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или при наступлении беременности будет очень правильно", - подытожил доктор Комаровский.
Евгений Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Доктор Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
- Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
- Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.