Комаровский поведал, можно ли делать прививки от COVID-19 беременным

Комаровский рассказал о прививках для беременных / Скриншот с youtube.com/Доктор Комаровский

Доктор Евгений Комаровский уверен, что делать беременным прививку от коронавируса можно и нужно.

Конечно, нигде в мире нет еще документов, которые содержали бы выводы о том, вредна или нет беременным вакцинация от коронавируса. В этом нет ничего удивительного. Опыт, накопленный человечеством с начала эпидемии, еще очень мал, заметил доктор на своем канале в Instagram.

Однако уже есть достоверные данные о том, что беременные женщины переносят коронавирус весьма тяжело. Поэтому женщине, которая ждет ребенка, лучше привиться, чем отказаться от вакцинации.

Тем более, что, как утверждает Комаровский, опасны лишь живые вакцины. А в вакцинах от коронавируса содержатся мертвые фрагменты вируса. Поэтому они не представляют опасности для организма. В том числе, и для организма беременной женщины.

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Конечно, лучше бы это сделать на этапе, пока беременность только планируется, говорит доктор. Однако и во время беременности вакцинацию от коронавируса тоже делать можно.

"То есть, это в принципе не опасно, но для беременных коронавирус может быть реально опасен, поэтому защитить себя на этапе планирования или при наступлении беременности будет очень правильно", - подытожил доктор Комаровский.

Евгений Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: