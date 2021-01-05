Комаровский предупредил беременных о серьезной опасности из-за коронавируса

Евгений Комаровский рассказал о коронавирусе

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как COVID-19 может осложнить беременность.

По словам Комаровского, самолечение коронавируса в тех случаях, когда у пациента нет дыхательной недостаточности, не предусматривает каких-либо лекарств ― антибиотиков, противовирусных препаратов или стимуляторов иммунитета, и беременным все это противопоказано даже в большей степени, чем всем остальным.

"Беременную чаще пошлют на какие-то анализы, на какое-нибудь тестирование. В наших условиях шансов, что беременная будет сидеть в сопливом коридоре в очереди на анализы или к врачу, намного больше, чем у обычного человека. И шанс, что беременной чаще дадут антибиотик, намного выше, чем у небеременной. И это все надо учитывать", ― говорит Комаровский.

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Что касается реальных рекомендация для беременных, то все меры профилактики для них ничем не отличаются от общих ― ношения масок, мытья рук и соблюдения дистанции, подчеркивает специалист.

"Является ли в принципе беременность дополнительным фактором риска? Об этом спорят. Серьезно риск не увеличивается, но понятно, что в поздних сроках тяжелые формы у беременных могут протекать тяжелее. Но вероятность заболеть не выше, чем у небеременных, и тяжесть болезни в очень малой степени зависит от того, что человек беременный", ― объясняет Комаровский.

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