Комаровский предупредил беременных о серьезной опасности из-за коронавируса

Доктор рассказал, как коронавирус влияет на беременность.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как COVID-19 может осложнить беременность.
По словам Комаровского, самолечение коронавируса в тех случаях, когда у пациента нет дыхательной недостаточности, не предусматривает каких-либо лекарств ― антибиотиков, противовирусных препаратов или стимуляторов иммунитета, и беременным все это противопоказано даже в большей степени, чем всем остальным.
"Беременную чаще пошлют на какие-то анализы, на какое-нибудь тестирование. В наших условиях шансов, что беременная будет сидеть в сопливом коридоре в очереди на анализы или к врачу, намного больше, чем у обычного человека. И шанс, что беременной чаще дадут антибиотик, намного выше, чем у небеременной. И это все надо учитывать", ― говорит Комаровский.
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Что касается реальных рекомендация для беременных, то все меры профилактики для них ничем не отличаются от общих ― ношения масок, мытья рук и соблюдения дистанции, подчеркивает специалист.
"Является ли в принципе беременность дополнительным фактором риска? Об этом спорят. Серьезно риск не увеличивается, но понятно, что в поздних сроках тяжелые формы у беременных могут протекать тяжелее. Но вероятность заболеть не выше, чем у небеременных, и тяжесть болезни в очень малой степени зависит от того, что человек беременный", ― объясняет Комаровский.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
- Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.