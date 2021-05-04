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Комаровский предупредил, чем особенно опасен коронавирус в легкой форме

4 мая 2021, 21:33
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Евгений Комаровский назвал основные признаки риска заболеть коронавирусом повторно.

Комаровский
Комаровский высказался о повторном заражении коронавирусом / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил возможность повторного заражения коронавирусом и рассказал о реабилитации после COVID.

Как сообщил Комаровский, на сегодня совершенно точно известно, что уровень клеточного иммунитета, который создается вакцинацией, выше, чем тот, который возникает после перенесенной болезни.

Главная проблема коронавируса на сегодня не всем понятна, даже врачам, заявил Комаровский и объяснил, в чем заключается уникальная особенность коронавируса.

"Мутации возникают тогда, когда вирус сталкивается с человеком, у которого мало антител, то есть люди, переболевшие легкими формами или бессимптомно ― это и есть главная среда, где возникают мутации. Таким образом наша мечта о коллективном иммунитете становится нереализуемой. И по-видимому, мы идем все к тому, что раз в 2-3 года будем получать все комплексную вакцину, которая будет содержать несколько вариантов коронавируса, и скорее всего, это будет мРНК- вакцина", ― сказал Комаровский.

По словам Комаровская, сегодня весь мир говорит о том, что повторная коронавирусная инфекция возможна, и весь мир утверждает, что это происходит крайне редко.

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"По-видимому, у нас в стране какое-то специфическое поле для жизни коронавируса, потому что во всем мире повторная инфекция встречается с частотой 1 на 50 тысяч заболевших, а у нас у каждого третьего. Мы, запуганные телевизором и окружающей информационной средой, любой чих и боль в ноге рассматриваем как симптом коронавирусной инфекции", ― отметил Комаровский.

Повторная инфекция возможна, как правило, она многократно легче, чем первая, но тем не менее, "ни первая, ни вторая, ни две сразу не являются поводом не прививаться", подчеркнул врач.

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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

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